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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تناقش خطة توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وعدد من مديري المستشفيات المركزية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والتموين الدوائي، والشئون المالية، والتموين الطبي"، لمناقشة خطة توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة.

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تناول الإجتماع مناقشة رصيد المخزون الاستراتيجي للأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، كما تم عرض معدلات صرف الأدوية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية، وتحديد المستشفيات ذات الاستهلاك الأعلى، مع عرض الرواكد، والكميات التي لم يتم استهلاكها وفقا لخطة الإحتياجات، والأصناف المطلوب توفير مخزون أكبر منها خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش وكيل الوزارة حجم الطلبيات الواردة للمديرية مقارنة بمعدلات الاستهلاك، كما ناقش خطة توفير جميع أصناف الأدوية بانتظام، وآلية صرف النواقص، وتحديث اختبار الأرصدة بشكل يومي، كما تم مناقشة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

الأدوية والمستلزمات الطبية الشئون المالية والإدارية تقديم الخدمة الطبية بالشرقية خطة العام المالي الحالي صحة الشرقية

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