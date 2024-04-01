لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، فس المكياج على اختيار الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور غادة عبد الرازق