1100جنيه شهريًا.. قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

حدد مجلس الوزراء قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ضمن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأقر رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 630 لسنة 2024 بشأن تحديد قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات زيادة حافز الجودة من أول مارس 2024 للفئات التالية: أعضاء هيئة التـدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية.

لايفوتك ||

وبشأن حافز الجودة تأتي قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النحو التالي:



تضمن القانون زيادة فئات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى 1100جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال.

وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (٢٥٠) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (٣٧٥) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.