صدمة للزمالك في ترتيب الأندية على مستوى العالم.. وهذا النادي الأول عربيا

أعلنت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تصنيف أفضل 10 أندية عربية لشهر مارس 2024، استنادًا إلى مجموعة من البيانات، بما في ذلك النتائج المحققة على الصعيدين المحلي والدولي.

تصدّر الهلال والنصر الترتيب العربي، حيث احتل الأهلي المرتبة الثالثة عربيًا خلف الهلال والنصر السعوديين، والمرتبة الثانية إفريقيًا خلف فريق صنداونز، وكان يحتل المركز 157 عالميًا. بينما جاء الزمالك في المرتبة الـ540 عالميًا، ولم يتمكن من التصدر على المستوى العربي أو الإفريقي.

ترتيب أفضل 10 أندية عربية لشهر مارس 2024، وفقًا لموقع «أوبتا»، كان على النحو التالي:

1. الهلال السعودي.

2. النصر السعودي.

3. الأهلي المصري.

4. الجيش المغربي.

5. الرجاء المغربي.

6. اتحاد جدة السعودي.

7. الترجي التونسي.

8. العين الإماراتي.

9. التعاون السعودي.

10. مولودية الجزائر.

وترتيب أفضل 10 أندية على مستوى العالم في ذات الفترة، كان على النحو التالي:

1. مانشستر سيتي.

2. ريال مدريد.

3. إنتر ميلان.

4. ليفربول.

5. أرسنال.

6. باريس سان جيرمان.

7. بايرن ميونخ.

8. باير ليفركوزن.

9. برشلونة.

10. بوروسيا دورتموند.