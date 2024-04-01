روسيا تكشف طريقة واشنطن لإخفاء منفذ هجوم كروكوس

أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تحاول إقناع الحلفاء بأن الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" هو المسؤول عن الهجوم الذي وقع في قاعة مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية إن الهياكل الأمريكية ذات الصلة تحاول إقناع الحلفاء بمسؤولية الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" عن هجوم موسكو.

وأوضح المكتب: "في إطار تنفيذ التعليمات الواردة، تقدم الهياكل الأمريكية ذات الصلة معلومات إلى حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بهدف إقناعهم بمسؤولية الفرع الأفغاني للمنظمة الإرهابية "داعش"، "ولاية خراسان" عن الهجوم الإرهابي".

ووفقًا لتقارير المخابرات، لتعزيز هذه الرواية، يتم ملء مجال المعلومات بـ "الحشو" الذي يزعم أن "داعش" يستهدف روسيا منذ فترة طويلة، بسبب الحرب في الشيشان، وإقامة علاقات مع حركة طالبان.