أجزاء منه تفحمت.. لقطات ترصد حجم الدمار بمجمع الشفاء الطبي بغزة.. شاهد

عرضت فضائية " العربية" لقطات مصورة ترصد حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة .

وأظهرت اللقطات تضرر مباني مجمع الشفاء وهدم عدد كبير من أقسامه ، وتفحم أجزاء من المباني نتيجة اندلاع النيران بها.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي في غزة خرج عن الخدمة بشكل نهائي، وأعلن جيش الاحتلال انتهاء عملياته في مجمع الشفاء نهائيا .

في سياق متصل، أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، عن تقدم فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث الحراك العربي خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك، في تصريح له اليوم الإثنين، إن فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع، لبحث الحراك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تؤوي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .