صدمة للجماهير.. الزمالك يختفي عربيا وأفريقيا

أعلنت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تصنيف أفضل 10 أندية عربية لشهر مارس 2024، استنادًا إلى مجموعة من البيانات، بما في ذلك النتائج المحققة على الصعيدين المحلي والدولي.

تصدّر الهلال والنصر الترتيب العربي، حيث احتل الأهلي المرتبة الثالثة عربيًا خلف الهلال والنصر السعوديين، والمرتبة الثانية إفريقيًا خلف فريق صنداونز، وكان يحتل المركز 157 عالميًا.

بينما جاء الزمالك في المرتبة الـ540 عالميًا، ولم يتمكن من التصدر على المستوى العربي أو الإفريقي.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل ترتيب نادي الزمالك عالميا و افريقيا و عربيا …