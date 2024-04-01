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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

3 علامات في القدمين تخبرك بمشاكل قلبية.. تعرف عليها

صدى البلد

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة، فهي مسؤولة عن ما يقرب من 18 مليون حالة وفاة سنويًا، وهذا يشمل الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية  الدموية مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وفشل القلب.

يعرف الكثير منا بعض الأعراض الأكثر شيوعًا، مثل ألم الصدر، ومع ذلك، هناك حالات أخرى أقل شهرة وأقل وضوحا.

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أعراض تشير إلى مشاكل في القلب 

وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، هناك ثلاث علامات حمراء تشير إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية يمكن اكتشافها على القدمين وأصابع.

تورم في قدميك

يعد تورم القدمين، وكذلك الساقين والكاحلين، أحد أعراض أمراض القلب

أصابع القدم الزرقاء

قد يكون هذا علامة على وجود انسداد في الأوعية الدموية.

كتل مؤلمة على أصابع القدم

تسمى هذه الكتل الموجودة على أصابع قدميك بعقد أوسلر ويمكن أن تؤثر أيضًا على الأصابع.

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