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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم القنصلية الإيرانية.. ميليشيات مسلحة تهاجم قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

قاعدة التنف الأمريكية
قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن فصائل مسحلة مدعومة من إيران تهاجم قاعدة التنف الأمريكية في سوريا.

ويأتي ذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 6 اشخاص بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد السوري، إن الدفاعات الجوية الأمريكية في قاعدة التنف في سوريا أسقطت طائرة مسيرة انتحارية، ولكن وقوع دون أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر عسكري سوري، تفاصيل الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، والتي استهدفت بالتحديد مبنى القنصلية الإيرانية.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائل الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

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