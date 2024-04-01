للعام الثاني.. أهالي منشية الصدر ينظمون أطول مائدة إفطار في حي شعبي

ينظم أهالي منطقة منشية الصدر افطار ليلة القدر كأطول مائدة افطار في حي شعبي .

وتتجمع كوكبة من أهل الخير والقيادات السياسية والبرلمانية والحزبية والفنية والمسيحية بشارع الاحرار بمنشية الصدر يوم الجمعة المقبلة ٥ إبريل بحضور أكثر من ٣ آلاف شخص للافطار معا .

ونظم أهالى منشية الصدر بدائرة الوايلى العام الماضي أطول مائدة إفطار شعبية بشارعى الأحرار وعزبة عبد النبى جمعت أسر المنطقة من رجال وسيدات وشباب وأطفال على مائدة واحدة.

وأكد منظمو الإفطار، أنه سوف يكون هناك اماكن مخصصة للأطفال والألعاب وكذلك عربات الشاى والقهوة وعربات الحلوى، وتم عمل مطبخ مفتوح وسط المائدة لشوى اللحوم والفراخ والكفتة وكما سوف تشارك السيدات بالوجبات المنزلية.

وأضافوا أن الإفطار سيتم تنظيمه حسب خطة مدروسة وكل فريق له دور محدد، فهناك فريق يستقبل الضيوف، وفريق مسئول عن المطبخ، وفريق ينظم، وهكذا، وذلك للحصول على أفضل شكل ممكن.