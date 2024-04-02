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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يغرد في صدارة الدوري وحيدا.. وهذا موعد مباراته المقبلة

الهلال
الهلال

يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق الأخدود في المباراة التي سوف تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وتقام مباراة الهلال والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


وتذاع مباراة الهلال السعودي والأخدود على قناة الرياضية السعودية الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

جدول ترتيب الدوري السعودي 
1- الهلال 71 نقطة.

2- النصر 59.

3- الأهلي 51.

4- الاتحاد 46.

5- التعاون 43.

6- الاتفاق 36.

7- ضمك 35.

8- الفتح 34.

9- الخليج 34.

10- الفيحاء 32.

11- الشباب 28.

12- الوحدة 27.

13- الرائد 27.

14- الرياض 25.

15- الأخدود 24.

16- الطائي 22.

17- أبها 22

18- الحزم 16.

الهلال

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