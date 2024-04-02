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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 يؤدي بعد قليل،  الرئيس عبد الفتاح  السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

 

ووفقا للدستور تتم إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

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