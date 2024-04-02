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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع حارس مرمى جديد خلفا لـ كورتوا.. تعرف على جنسيته

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة في مستقبل الأوكراني أندري لونين، حارس ريال مع الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

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وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس: "وقع أندريه لونين حارس ريال مدريد رسميا مع وكالة (بولاريس سبورت) التي يملكها الوكيل الشهير خورخي مينديز".

وأضاف خبير الميركاتو: "المفاوضات بشأن توقيع عقد جديد بين لونين وريال مدريد ستتم مع وكيل اللاعبين البرتغالي، كما أنه يمثل أيضا ليني يورو، مدافع ليل، أحد الأهداف الرئيسية للميرنجي في الموسم المقبل".

 

وأصبح لونين الحارس الأول ريال مدريد خلال الموسم الحالي، في ظل إصابة زميله البلجيكي تيبو كورتوا.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025

 

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة بعد فوزه على أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في الجولة الـ30.


ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ30

1- ريال مدريد  75 نقطة
2- برشلونة 67 نقطة
3- جيرونا  65 نقطة
4- أتلتيكو مدريد  58 نقطة
5- أتلتيك بيلباو  56 نقطة
6- ريال سوسييداد  49 نقطة
7- ريال بيتيس  42 نقطة
8- فالنسيا  41 نقطة
9- أوساسونا  39 نقطة
10- فياريال  38 نقطة
11- خيتافي  38 نقطة
12- لاس بالماس 37 نقطة
13- ديبورتيفو ألافيس  32 نقطة
14- إشبيلية  31 نقطة
15- ريال مايوركا 31 نقطة
16- رايو فاليكانو  30 نقطة
17- سيلتا فيغو  28 نقطة
18- قادش  25 نقطة
19- غرناطة 14 نقطة
20- ألميريا 13 نقطة

لونين ريال ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني

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