الحشاشين.. محمد يوسف: تدربت بحمام شعبي خرج منه مثل "اللي اختشوا ماتوا"

قال الفنان محمد يوسف إن دور "صهبان" صديق عمر الخيام في مسلسل "الحشاشين" خرج بعد معاناة كبيرة في تصوير المسلسل وإصابات شديدة نظرًا لخشية الخيل من المعارك.

لفت يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إلى إنه تدرب كثيرًا في حمام شعبي شهير الذي أطلق منه المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا"، مضيفًا أن مشيته الحذرة جاءت من افتراض تعوده على المياه المختلطة بالصابون.

بحسب يوسف، فإنه بدأ بدور في مسلسل "الدالي" ثم دور تكفيري قاتل للشهيد المنسي في مسلسل "الاختيار".

قال إن التحدي الكبير الذي واجهه في دور صهبان في كونه مختلفا عن كل الأطراف الرئيسية في المسلسل فلا هو ضمن السلاجقة ولا ينتمي للباطنية، إنما فرد من عامة الشعب، ولذلك انعكس ذلك على لغته فكانت سطحية بجانب لغة الخيام الشاعر دون أن يقع في التفاهة.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.