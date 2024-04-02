عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين.. محمد يوسف: تدربت بحمام شعبي خرج منه مثل "اللي اختشوا ماتوا"

محمد يوسف
محمد يوسف

قال الفنان محمد يوسف إن دور "صهبان" صديق عمر الخيام في مسلسل "الحشاشين" خرج بعد معاناة كبيرة في تصوير المسلسل وإصابات شديدة نظرًا لخشية الخيل من المعارك.

لفت يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إلى إنه تدرب كثيرًا في حمام شعبي شهير الذي أطلق منه المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا"، مضيفًا أن مشيته الحذرة جاءت من افتراض تعوده على المياه المختلطة بالصابون.

بحسب يوسف، فإنه بدأ بدور في مسلسل "الدالي" ثم دور تكفيري قاتل للشهيد المنسي في مسلسل "الاختيار".

قال إن التحدي الكبير الذي واجهه في دور صهبان في كونه مختلفا عن كل الأطراف الرئيسية في المسلسل فلا هو ضمن السلاجقة ولا ينتمي للباطنية، إنما فرد من عامة الشعب، ولذلك انعكس ذلك على لغته فكانت سطحية بجانب لغة الخيام الشاعر دون أن يقع في التفاهة.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين محمد يوسف الفنان محمد يوسف صبهان البلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير.. أول كلمات الرئيس بعد أداء حلف اليمين|فيديو

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

"فلكلوريتا" تقدم أغاني التراث في المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية الخميس المقبل

أشرف زكي يقيم حفل إفطار في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية

ماجدة موريس: غادة عبدالرازق وميرنا نور الدين وصابرين وبسمة نجمات دراما رمضان

انتهاء تصوير فيلم التحريك بعد نظر للمخرجة رانيا محمود

بـ100 راجل الحلقة 22.. سمية الخشاب تطلب لسما إبراهيم السفر للعلاج

المداح 4 الحلقة 23.. سهر الصايغ تنتصر على حمادة هلال

قلع الحجر الحلقة 22.. مقـ.ـتل ابنة محمد رياض بسبب الثأر

ترشيحاتنا

روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

قرار عاجل بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار على صاحب مغسلة ونجله بالمطرية

بعد حلف اليمين.. 7 قضايا هامة على طاولة اهتمام الرئيس السيسي في ولايته الجديدة| تفاصيل

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.. غدا

الداخلية تُحبط ترويج صفقة مخدرات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية| التفاصيل كاملة

رمته وقعدت جنب جثـ.ته.. إيداع المتهمة بإلقاء طفلها من البلكونة مستشفى أمراض عقلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ