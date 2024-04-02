ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، الطالب الجامعي المتهم في قضية الطفل (وسيم) إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرضه، واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه.

نص أقوال والدة المجني عليه..

س: ما طبيعة علاقتك بالمجنى عليه ؟ وما عمره ؟

ج: ابني، وعمره ٤ سنوات

س: ما معلوماتك عن الواقعة؟

ج اللى حصل انه كان بيلعب في الشارع وبعدين لقيته طالع مخضوض فجريت وراه أسأله مالك فقالي إن عمو اللي في الدور الأول الساكن الجديد حاول يخلعني البنطلون وحط ايده على جسمي وعمل حاجات وحشة وابني اتوجع وبكي وقالي إنه كل ما ينزل جارنا ينيمه على سريره ويديله شيكولاته ويعمل حاجات وحشة وانا اول ما عرفت جيت عملت محضر.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليه الطفل والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنه، إذ ارتأى في حداثة سنه وقلة خبرته فرصة لإشباع مكبوت شهواته، واهما إياه بقيامه باللهو واللعب معه, وحسر عنه بنطاله وأخدش بذلك حياءه ما يعد اخلالاً جسيماً بالاخلاقيات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.