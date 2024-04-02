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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي عاجل ضد المتهمة بتعـ ذيب ابنة زوجها في المقطم

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كواليس جديدة في قضية تعذيب فتاة المقطم - من ذوي الهمم - على يد زوجة والدها، حيث أحالت نيابة جنوب القاهرة ربة منزل إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتها باتهامات تعذيب ابنة زوجها من ذوي الهمم في المقطم.

القصة الكاملة لتعذيب فتاة المقطم

باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في تعذيب فتاة المقطم، حيث قررت إخلاء سبيل موظف في اتهامه بتعذيب ابنته من ذوي الهمم بمساعدة زوجتة بمنطقة المقطم وتم التحقيق مع زوجته المتهمة بتعذيب الفتاة والتعدي عليها.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها (معاقة)، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله في بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأب، الذي قال في التحقيقات، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب الفتاة المعاقة، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق.

وأضاف الأب، إنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.

وأكمل الأب في التحقيقات، أنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته المعاقة كي تكون سندا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.

وأشار الأب خلال أقواله، إلى أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها في بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول إن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.

المقطم النيابة العامة الجنايات زوجة الأب فتاة المقطم قسم شرطة المقطم

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