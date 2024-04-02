محمد صديق: أنا زملكاوي واتهمت بالتفويت للأهلي

كشف محمد صديق المدرب المساعد لفريق مودرن فيوتشر أنه ينتمى لتشجيع نادى الزمالك رغم اللعب فى النادى الأهلى.

‏‎وأوضح محمد صديق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " أنا قولت مش مبسوط داخل الأهلي بسبب بعض المواقف التى تحدث أثناء اللعب حيث طلبت الرحيل بسبب عدم المساواة فى التعامل بين اللاعبين وعقب الاعتزال أيضا حاولت العمل فى قطاع الناشئين ولكن استقبال مسئولى القطاع كابتن محمد عامر غير لائق ".

‏‎وأضاف محمد صديق قائلا " عقب الانتقال للاهلى اتهمنى بعض المسئولين بالتفويت للأهلى وهذا الأمر لم يحدث وأسوأ شيء حدث معى كنت أهم لاعب وأساسى فى الزمالك ومنتخب مصر ولم يحددوا تعاقدى ورحلت لاعبا حرا".

‏‎وتابع محمد صديق قائلا " هناك بعض اللاعبين تلعب فى الأهلى وتقوم بتشجيع نادى الزمالك حاليا والعكس صحيح ".