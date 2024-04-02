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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ليلة القدر.. هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟| الشيخ الشعراوي يرد

الشيخ الشعراوي رحمه
الشيخ الشعراوي رحمه الله

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، إنَّ ليلة القدر في رمضان أمر لا شك فيه، ولكن في أي ليالي أو أيام رمضان هو الأمر الذي يوجد له حديث، وتأتي السنة النبوية لتقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»، فهنا نقلتها السُنة من الشهر إلى 10 أيام فقط.

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واضاف في فيديو له، ان هناك أحاديث أخرى تقول التمسوها في وتر العشر الأخيرة من رمضان، وأخرى تقول التمسوها في شفع الأخير من رمضان.

واضاف البداية كانت في رمضان، ثم تمّ تحديدها في العشر الأخيرة مرة في الوتر ومرة في الشفع.

وأشار الى أن سبب عدم تحديد موعد ليلة القدر حتى لا يعرفه الناس ويحتفلوا به مرة واحدة فقط.

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وعن الاختلاف في أنَّها في شفع أو وتر العشر الأخيرة من رمضان، أوضح الشيخ الشعراوي، أنَّ العبارة تقول «التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان»، الذي يبدأ في يوم 21 رمضان، إذا كان الشهر 30 يوما، أما إذا كان الشهر 29 يومًا تلتمس ليلة القدر من 20 رمضان، وفي هذه الحال ينقلب الوتر شفع والعكس صحيح.

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