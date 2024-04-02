جريمة صادمة.. قطر تعلق على استهداف العاملين بمجال الإغاثة في غزة

أعربت وزارة الخارحية القطرية عن أدانة الدوحة بشدة للغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، واعتبرتها جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وفق البيان الصادر عن الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفضت الدوحة تماما استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين في الحرب على غزة.

كما شددت على ضرورة وصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.

جددت الوزارة التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، فضلا عن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة جراء هذه الحرب المروعة.