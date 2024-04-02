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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال مواطني الغردقة على شراء الأسماك استعداداً لعيد الفطر المبارك

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في أجواء رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، شهدت مدينة الغردقة جنوب البحر الأحمر إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على شراء الأسماك لتجهيزها وتناولها في أيام العيد المبارك.

تحدث أحد تجار الأسماك في منطقة الغردقة عن هذا الإقبال الكبير، حيث أشار إلى أنه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ومع انخفاض عدد العاملين في قطاع السياحة وغيره من القطاعات بسبب الاستعدادات لإجازة عيد الفطر، يزداد الإقبال على شراء الأسماك لتجهيزها للعيد.

 

وأكد التاجر أن أكثر أنواع الأسماك مبيعًا في هذا التوقيت هي الحريت والشعور والبربون، خاصة من قبل أهالي الصعيد الذين يفضلون هذه الأنواع لتقاليد العيد. كما يتجه بعض المواطنين لشراء أسماك يمكن تفسيخها وتجهيزها لتكون فسيخ العيد، مثل السردين والبربون والكسكمرى.

تعكس هذه الظاهرة الاهتمام الكبير لدى المواطنين بالاحتفال بعيد الفطر المبارك والاستعداد له بالطرق التقليدية التي تعكس تراثنا الغذائي وثقافتنا الشعبية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال على شراء الأسماك حتى موعد حلول عيد الفطر المبارك، حيث يتوقع أن يشهد السوق المحلي في الغردقة حركة تجارية نشطة في هذه الفترة.

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