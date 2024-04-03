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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارتيتا يسعى للتفوق على الكبار وحصد لقب الدوري الإنجليزي من جوارديولا

ارسنال
ارسنال

قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، قبل مباراة فريقه مع لوتون تاون، إن أرسنال مفعم بالطاقة ومتحمس لكل مباراة في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع اقترابه من المنافسة.

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,خرج أرسنال من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول في نهاية الأسبوع بعد تعادله بدون أهداف مع منافسه مانشستر سيتي، لكنه يستطيع العودة إلى القمة بفوزه على لوتون المهدد بالهبوط.

أمامهم جدول مزدحم، حيث سيتوجهون إلى برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت، تليها بعد ثلاثة أيام مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.


وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعبون فيها في مرحلة خروج المغلوب من منافسات الدرجة الأولى في أوروبا تحت قيادة أرتيتا، الذي قال إن نجاح فريق أرسنال النسائي، الذي فاز في نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي يوم الأحد، كان مصدر فخر في سعيه الخاص. 
 يخوض فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى مواجهة سهلة أمام ضيفه لوتون تاون، والمقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي الجانرز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5، والخسارة في 4، وتسجيل 70 هدفا وتلقي 24 هدفا.

بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2023-2024 برصيد 22 نقطة فقط من 30 مباراة خاضها حتى الآن.

ولا يملك أرسنال أي بدائل سوى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول بشكل مؤقت، حيث يأتي الريدز في المركز الأول برصيد 67 نقطة.

أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي

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