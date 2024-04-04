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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من اللاعب.. إهانات عنصرية ضد حارس مرمى سنغالي في الدوري الاسباني

حارس المرمى السنغالي
حارس المرمى السنغالي

سمع حارس المرمى السنغالي شيخ سار إهانات عنصرية موجهة إليه من المدرجات من قبل، ولكن عندما اقترب أحد المشجعين لمجرد إهانته عنصريًا خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني يوم السبت الماضي، قرر أنه قد اكتفى.

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وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً للصحفيين يوم الثلاثاء عن الحادث الذي وقع في سيستاو، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في شمال إسبانيا، والذي أدى إلى إلغاء المباراة: 'لم يكن سلوكي عدوانياً، أردت فقط أن أسأله عن السبب'.

'وفي أحيان أخرى يمكن أن ينظر إليه على أنه شيء مرح أو مزحة. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال يوم السبت، حيث كان الأمر فظيعًا ولم أستطع إيقاف نفسي.

 وأضاف: 'لقد كان ما كانوا يقولونه أمرًا محزنًا وقبيحًا للغاية'.


وتوقفت المباراة بين فريق سار رايو ماجاداهوندا وسيستاو ريفر كلوب في الدقيقة 84 بعد أن أدت المشاجرة في البداية إلى طرد سار من قبل الحكم، الذي كان بعيدًا جدًا عن سماع الإهانات المزعومة، ثم غادر زملاؤه الملعب احتجاجًا.

وكانت العنصرية في الرياضة موضوعا ساخنا في إسبانيا، خاصة بعد أن وصف جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي عانى من عدة حوادث إساءة عنصرية ويشارك في حملة ضد العنصرية، العام الماضي الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية.


وفي يوم السبت، تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى لدعم المتضررين، مستشهدًا بـ 'ثلاث حالات عنصرية  في ذلك اليوم وحده، بما في ذلك حالة سار.

إهانات عنصرية

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