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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخصيص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وزير الاسكان
وزير الاسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – مدارس – معهد عالٍ – نادٍ اجتماعى – كنائس، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وفندقية وترفيهية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 17 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – تجارى إدارى – سكنى – مركز صيانة سيارات – نادٍ اجتماعى – كنيسة)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعى – مخازن – تجارى إدارى – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى)

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 وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعى – تجارى إدارى سكنى – سكنى فندقى – ترفيهى تجارى)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (طبى – مدرسة)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى سكنى – تجارى فندقى – تجارى إدارى طبى)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (معهد عالى – تجارى إدارى سكنى).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى إدارى)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة سفنكس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (مدرسة)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعى)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة (مقر إدارى للبنك الأهلى – أنشطة لخدمة الفقراء وذوى الهمم والمرأة المعلية والأطفال والأيتام – مبنى خدمات لمطرانية شرق المنيا)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى مختلط)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).
 

 

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