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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 27742 نقطة.

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وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 33821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 11830 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 6366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 9031 نقطة.

البورصة المصرية تراجع جماعي للمؤشرات الأسهم القيادية الأسهم المتوسطة مؤشر إيجي إكس 30 مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estete

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