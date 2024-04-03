عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحلت فى غمضة عين.. تفاصيل وفاة فنانة شابة بحادث سير

شوق أيمن
شوق أيمن

أثار رحيل الفنانة الشابة شوق أيمن، نجمة برنامج "سعودى آيدول"، ضجة كبيرة داخل الوسط الفنى.

وقد أعلن عن هذا الخبر الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي كتب في تغريدة على موقع "إكس": "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا في برنامج "سعودي آيدول" شوق أيمن.. الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

وأضاف عيسى بن صالح: “كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير.. هذا رابط صدقة جارية لـ #شوق_أيمن من استطاع أن يساهم جزاه الله خيرا.. أو فقط ينشره”.

وتوفيت شوق أيمن بعد تعرضها إلى حادث سير مروع تسبب فى دخولها المستشفى بغرفة العناية المركزة، إلا أنها سرعان ما فارقت الحياة.

شوق أيمن إحدى نجمات “سعودى آيدول” تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج “سعودي آيدول”.

شوق أيمن
شوق أيمن
شوق أيمن
شوق أيمن
المملكة العربية السعودية برنامج سعودي أيدول شوق أيمن الفنانة شوق أيمن أغانى شوق أيمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

موضوعات متعلقة

هانى شاكر يحيى حفلا فى الأوبرا 29 أبريل

أول تعليق من نادية شكرى بعد نجاحها فى مسلسل جودر

بـ 100 راجل الحلقة 23.. سمية الخشاب وسما إبراهيم تقـ.تلان محمد خميس

المداح 4 الحلقة 24 .. رسالة لحمادة هلال تكشف له قصة الجدرية المسحورة

بطولة ياسر جلال.. محمد فاضل يشيد بـ جرافيك مسلسل جودر

تعرف على موعد ومكان عزاء والد الملحن محمد يحيى

نانسى عجرم أول الحضور لعزاء والدة سيرين عبد النور ببيروت

ختام فعاليات برنامج أهلا رمضان بمشاركة القومي للسينما ومركز ثقافة الطفل

ترشيحاتنا

من مصر إلى غزة .. قافلة بيت الزكاة والصدقات السادسة تعبر ميناء رفح

أفطرت على أذان الهاتف ثم أُذن المسجد بعده بدقيقتين.. فهل أقضي هذا اليوم

زمن الرحلة 25 دقيقة فقط.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية

أحمد حسن يكشف عن موقف رمضان صبحي فى أزمة المنشطات

بعد قرار الحكومة الأخير.. أصحاب محطات الوقود يواجهون هذه العقوبات بأمر القانون

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ