رحلت فى غمضة عين.. تفاصيل وفاة فنانة شابة بحادث سير

أثار رحيل الفنانة الشابة شوق أيمن، نجمة برنامج "سعودى آيدول"، ضجة كبيرة داخل الوسط الفنى.

وقد أعلن عن هذا الخبر الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي كتب في تغريدة على موقع "إكس": "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا في برنامج "سعودي آيدول" شوق أيمن.. الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها".

وأضاف عيسى بن صالح: “كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير.. هذا رابط صدقة جارية لـ #شوق_أيمن من استطاع أن يساهم جزاه الله خيرا.. أو فقط ينشره”.

وتوفيت شوق أيمن بعد تعرضها إلى حادث سير مروع تسبب فى دخولها المستشفى بغرفة العناية المركزة، إلا أنها سرعان ما فارقت الحياة.

شوق أيمن إحدى نجمات “سعودى آيدول” تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج “سعودي آيدول”.

شوق أيمن