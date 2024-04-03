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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي البحيرة يشيعون جثمان مؤذن دمنهور بعد وفاته بالمسجد

مؤذن مسجد الحبشي
مؤذن مسجد الحبشي طه صنديق

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، جنازة مؤذن مسجد الحبشي طه صنديق، الذي توفي خلال رفعه أذان صلاة الفجر في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

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حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن مسجد الحبشي بدمنهور أثناء رفعه أذان الفجر

و قال أحد أصدقاء الحاج طه المؤذن المتوفى بدمنهور خلال رفعه أذان صلاة الفجر، أن شقيق الراحل توفي في نفس الظروف، حيث كان يجهز لصلاة الجمعة هو أيضا وتوفي خلال ذلك.

و أشار أن المتوفى كان متطوعا لفتح المسجد، وكان رجلا خدوما لجميع الناس، وكان محبوبا من قبل الجميع.

وتابع: شعر بنخذة بسيطة وجبنا له كرسي وطلبنا الإسعاف لكنه توفي قبل ما يصل إلى المستشفى، فرجعوه للمسجد تاني لإنه ساكن ورا المسجد، وهو وأخوه مولودين في المسجد، وأخوه توفي في المسجد أيضا، وكان لهم سكن جوه المسجد.

وكشف أقارب وأصدقاء الحاج طه صنديق، تفاصيل عن الراحل، حيث قال أحد أصدقائه: طه ملتزم بالمسجد منذ صغره، ووالده وأخواته موجودين في الجامع على طول، وأي وقت باجي فيه الجامع بلاقيه موجود.

البحيرة شهر رمضان المبارك وفاة مؤذن مؤذن مسجد محافظة البحيرة مدينة دمنهور رمضان المبارك حسن الخاتمة

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