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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 24 .. تعرف علي القنوات الناقلة ومواعيد العرض

حق عرب
حق عرب

تعرض اليوم الحلقة 24 من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي علي عدد من القنوات الفضائية . 

حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.

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ويعرض مسلسل حق عرب  الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on ، كما يعرض في التاسعة مساءا علي قناة عمان . 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ،  وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

 

 

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي مسلسل حق عرب محمود حمدان رياض الخولى سلوي عثمان دينا فؤاد

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