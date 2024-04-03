محافظة القاهرة: هيئة النقل العام تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.



وطالب المحافظ -وفقًا لبيان المحافظة اليوم /الأربعاء/- هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الحافلات "أتوبيسات"، وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.



كما طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة؛ لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.



وقال إن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام والنقل الجماعي وخطوط المترو؛ لإحداث سيولة مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.



من جانبه.. قال رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رزق علي إنه سيتم تشغيل عدد من الحافلات "أتوبيسات" تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط؛ لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بالقاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة.



وأضاف أنه سيتم توفير أيضًا الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية، وحديقة الحيوان، والأهرامات ومناطق القاهرة الكبرى، بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التي يقبل عليها المواطنون في العيد.



وأوضح أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقًا لتدفقات الركاب على هذه المناطق.



وأشار إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (GPS) التي تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، وكذلك غرفة عمليات الهيئة التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطي جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى.



ولفت إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، وتم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية، وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.



ونوه بأنه تم أيضًا تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية)؛ لمواجهة أية حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ومنع أي تكدس بالمناطق الترفيهية وتحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.

