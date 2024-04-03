حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لاى إعاقة للحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة .

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكثفة لإزالة 195 حالة اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 102 محضر إزالة إدارية و93 محضر اشغال طريق، بشوارع بورسعيد والشوانى والعاشر من رمضان وطريق البحر وقريتى أبو جرج والقيس ، وتم فتح الشوارع أمام المواطنين و انتظام حركة السير ورفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا، أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة لرفع الاشغالات في الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة ، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق بحي جنوب ووسط المدينة التي تعيق حركة سير المواطنين، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط برئاسة الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط حملات لرفع الاشغالات والباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضراً متنوعاً ما بين إشغال ونظافة وبيئة فى حرم الطريق بشوارع (العهد الجديد، ناصر، ميدان الأحمدى، المدارس،التجارة )، وتم رفع كافة الإشغالات المتواجدة التي تعيق حركة المرور بالشارع وحركة المواطنين كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحال التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالمركز لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحال.

وفى مركز ملوى ، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة بنطاق العرفانى وشارع تونى بك بالتنسيق مع الجهات المعنية ،و أسفرت الحملة عن تحرير 86 محضراً تنوع بين 56 محضر اشغال طريق، 23 محضر بائع متجول، 7 محاضر نظافة.

وأكد أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.