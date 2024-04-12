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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

من أين لك هذا؟.. لجين عمران تكشف حجم ثروتها

صدى البلد

أطلقت الإعلامية السعودية لجين عمران، عددا من التصريحات النارية خلال استضافته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس.

ونكشف في الفيديو التالي، كواليس وأسرار لقاء الإعلامية السعودية لجين عمران ببرنامج حبر سري، وعن حقيقة الفيديو الذي تم تصويره لها أثناء رقصها في حفل زفاف، وكيف تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مقصود منها.

 

 

وتحدثت لجين عمران، عن ثروتها ونفت الشائعات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، وعن تجربتها في مواجهة تدوينتها التي تحدثت فيها عن اختطافها في عمان.

يذاع برنامج “حبر سري” الموسم الثامن الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ومن اخراج ميلاد أبي رعد في تمام الساعة 6:10 مساءً عقب صلاة المغرب وتعاد الساعة الثانية والسابعة والنصف صباحًا، على شاشة قناة القاهرة والناس.

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها برنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، وشكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

ونكشف في الفيديو جراف التالي كواليس وأسرار لقاء الإعلامية السعودية لجين عمران ببرنامج حبر سري، وعن حقيقة الفيديو الذي تم تصويره لها أثناء رقصها في حفل زفاف، وكيف تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مقصود منها.

لجين عمران لجين عمران تكشف حجم ثروتها الإعلام ميقضيش لبسي الوسط الفني عصابات وشللية لجين عمران تثير الجدل

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