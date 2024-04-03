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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عبد الناصر زيدان يفتح النار على رامز جلال.. وتفاصيل وفاة ممثلة شابة بحادث سير

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

 

روجينا: أنا ست بيت وبعرف أخرج من الشخصيات اللي بجسدها

قالت الفنانة روجينا إن والدتها قامت بتربيتها على أن تكون زوجة وربة منزل وتهتم بأسرتها على جميع الأصعدة.

وأضافت “روجينا”، خلال حلولها ضيفة عبر برنامج “نجوم رمضان أقربلك” على “نجوم إف إم”، مع إنجي علي، أنها تستمتع بالقيام بالمهام المنزلية دائما وأنها لا تعتمد على وجود المساعدين معها بالمنزل.

 

طرح فيلم الحريفة على منصة جوي أول أيام عيد الفطر

 

أعلنت منصة جوي عن عرضها فيلم “ الحريفة اولي أيام عيد الفطر المبارك، وذلك رغم استمرار عرضه في دور العرض السينمائية حتي الآن. 

الفيلم بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة وأحمد غزى ونور إيهاب ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

 

يرتدى زى الطهى.. نادر عباسى يفاجئ جمهوره على الهواء

 

يحل الموسيقار العالمي نادر عباسي، ضيفًا على قناة "سفرة"، حيث يظهر بشكل مختلف أول أيام عيد الفطر المبارك ببرنامج "صالون هنو"، الذي تقدمه الشيف نرمين هنو.

يرتدي "عباسي" خلال الحلقة زي الطهي الذي تداخل في تفاصيله مع الشيف، فيما تتضمن استضافة الموسيقار العالمي حديثًا متنوعًا حول الموسيقى والطهي وحديثا خاصا عن حياته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

ادوني 35 ألف درهم.. عبد الناصر زيدان يفتح النار على رامز جلال

 

شن الإعلامي عبد الناصر زيدان، هجوما شرسا على الفنان رامز جلال بعد إصابته بكسر مضاعف في الكتف خلال حلقته مع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي في برنامج رامز جاب من الآخر.

وقال عبد الناصر زيدان فى برنامج Et بالعربي: "بدأ الإلتئام ببطئ لكن هفضل للأسف معلق ذراعي لمدة 3 أشهر وكل 10 أيام بعمل أشعة فالكسر مش كويس وسخيف ومضايقني على المستوى الإنساني والشخصي"

أخبار الفن.. نيللي كريم توجه رسالة عتاب شديدة لانتصار.. محمد هنيدي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

نيللي كريم لـ انتصار: بتاعة الباليه دي مش جاية من الشارع

رحلت فى غمضة عين.. تفاصيل وفاة فنانة شابة بحادث سير

 

أثار رحيل الفنانة الشابة شوق أيمن، نجمة برنامج "سعودى آيدول"، ضجة كبيرة داخل الوسط الفنى.

وقد أعلن عن هذا الخبر الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي كتب في تغريدة على موقع "إكس": "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا في برنامج "سعودي آيدول" شوق أيمن.. الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها"

 

 

 

 

 

 

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