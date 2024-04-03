حفل سحور يجمع أبطال مسلسلي أعلي نسبة مشاهدة وأشغال شقة

حرصت الجهة المنتجة لمسلسلي “ أشغال شقة ” و" أعلي نسبة مشاهدة " على إقامة سحور يجمع بين فريق عمل العملين للاحتفال بنجاحهما .

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوى محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفى غريب، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.