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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: ولاد الحلال سخنوا حسام حسن على محمد صلاح خلال السنوات الماضية

ضياء السيد
ضياء السيد

كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالوقوع والحديث مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة سبب عدم قدومه خلال السنوات الماضية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة. 

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‏‎وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " تصريحات مسئولي اتحاد الكرة المصري سبب الأزمة الأخيرة بين حسام حسن ومحمد صلاح  والإعلام تلقى الخبر فقط ".

‏‎وأضاف ضياء السيد قائلا " محمد صلاح بقاله 9 سنوات مستمر باللعب بصفة مستمرة فى جميع البطولات من دوري إنجليزي والبطولات الأوروبية وحين تعرض للإصابة لابد أن يتعافى بشكل تدريجي وهذا الأمر صحيح ".

‏‎وتابع ضياء السيد  قائلا " تولى حسام حسن تدريب منتخب مصر مفاجئة للجميع حيث كان الأقرب مدير فنى أجنبي قبل تنصيب حسام حسن ب24 ساعة فقط ".

‏‎واختتم ضياء السيد حديثة قائلا "محمد صلاح اسم كبير فى عالم كرة القدم ولا يهمه من يتولى تدريب منتخب مصر ولن يتدخل فى هذه الأمور والاختيارات من قبل الجهاز الفني للاعبين".

ضياء السيد منتخب مصر محمد صلاح ليفربول

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