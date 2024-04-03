أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق وحش الفئة المتوسطة الجديد Edge 50 Pro.. واتساب يحصل على ميزة انتظرها الملايين لسنوات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة شاومي، عن الجدول الزمني المخصص لإصدار تحديث HyperOS، لبقية هواتف العلامة التجارية بوكو POCO.

يستعد عالم التكنولوجيا لإطلاق مجموعة هواتف جديدة مميزة، حيث كشفت بعض التسريبات إلي جانب بعض الإعلانات الرسمية، عن إعلان العديد من العلامات التجارية الرائدة من بينها موتورولا و وان بلس وسامسونج، على طرح أحدث إصداراتها في شهر أبريل الجاري.

قدمت شركة تكنو Tecno، سلسلة Camon 30 المكونة من أربعة هواتف قوية خلال MWC 2024 في برشلونة، وهي تتضمن هاتف Camon 30، وCamon 30 5G، وCamon 30 Pro، والطراز الأقوى Camon 30 Premier.

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المنافس ومواصفاته الجيدة.

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة الدردشة لمستخدميه انتظرها ملايين المستخدمين طويلا.

تألقت شركة هونر Honor، مؤخرا، مع الإعلان عن أحدث إصداراتها ذات التصميم المميز والإمكانات الرائدة، والتي تضمنت مجموعة من الهواتف المميزة مزودة بمواصفات عالية الجودة، وتعد من أقوى وأفخم هواتف أندرويد.

كشفت شركة ريلمي Realme، مؤخرا عن العضو الخامس في سلسلتها 12، ويأتي Realme 12x 5G باعتباره الهاتف الذكي الأقل تكلفة في سلسلة 12 من الشركة، لذلك أصبح الهاتف الأكثر تميزا في المجموعة متاحا الآن بخصم لا يصدق.