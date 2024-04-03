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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق وحش الفئة المتوسطة الجديد Edge 50 Pro.. واتساب يحصل على ميزة انتظرها الملايين لسنوات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شاومي تطلق تحديث خرافي لـ هواتف POCO.. شوف تليفونك بينهم

 

كشفت شركة شاومي، عن الجدول الزمني المخصص لإصدار تحديث HyperOS، لبقية هواتف العلامة التجارية بوكو POCO.

 

متشتريش دلوقتي.. هواتف بمواصفات عالية وأسعار مناسبة تغزو الأسواق قريبا

 

يستعد عالم التكنولوجيا لإطلاق مجموعة هواتف جديدة مميزة، حيث كشفت بعض التسريبات إلي جانب بعض الإعلانات الرسمية، عن إعلان العديد من العلامات التجارية الرائدة من بينها موتورولا و وان بلس وسامسونج، على طرح أحدث إصداراتها في شهر أبريل الجاري.

 

مميزاتها هتبهرك.. تكنو تطلق سلسلة Camon 30 بقدرات تصويرية جبارة

 

قدمت شركة تكنو Tecno، سلسلة Camon 30 المكونة من أربعة هواتف قوية خلال MWC 2024 في برشلونة، وهي تتضمن هاتف Camon 30، وCamon 30 5G، وCamon 30 Pro، والطراز الأقوى Camon 30 Premier.

 

بشاحن خارق.. موتورولا تطلق وحش الفئة المتوسطة الجديد Edge 50 Pro

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المنافس ومواصفاته الجيدة.

 

المنشن المخفي.. واتساب يحصل على ميزة انتظرها الملايين لسنوات

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة الدردشة لمستخدميه انتظرها ملايين المستخدمين طويلا.

 

اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتفي هونر Magic 6 RSR وUltimate Edition

تألقت شركة هونر Honor، مؤخرا، مع الإعلان عن أحدث إصداراتها ذات التصميم المميز والإمكانات الرائدة، والتي تضمنت مجموعة من الهواتف المميزة مزودة بمواصفات عالية الجودة، وتعد من أقوى وأفخم هواتف أندرويد.

 

سعره نزل 2200 جنيه.. خصم رهيب على موبايل ريلمي 12 برو بلس

 

كشفت شركة ريلمي Realme، مؤخرا عن العضو الخامس في سلسلتها 12، ويأتي Realme 12x 5G باعتباره الهاتف الذكي الأقل تكلفة في سلسلة 12 من الشركة، لذلك أصبح الهاتف الأكثر تميزا في المجموعة متاحا الآن بخصم لا يصدق.

 

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