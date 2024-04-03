ضبط وإعـ.ـدام 2 طن أغذية وغلق مطاحن غير مرخصة بالزقازيق|صور

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالزقازيق ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، بحملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية ومطاحن الدقيق بمركز ومدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تمكنت الحملة من ضبط عدد 2 مطحن دقيق بمركز ومدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المطاحن لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 2.5 طن أغذية ودقيق، حيث تم ضبط 2.5 طن دقيق استخراج 72% لسوء التخزين، وإعدام طن أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما سحب 2 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ولمفتشي الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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