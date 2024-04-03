صحة الشرقية تناقش تدريب الفرق الطبية على مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "الكلى الصناعى، المستشفيات، الجودة، مكافحة العدوى، الرعاية الحرجة والعاجلة، اللجنة العلمية، الصيدلة الإكلينيكية، الحضانات ورعايات الأطفال، مركز المعلومات".

وناقش الاجتماع الخطة التمهيدية لتفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي خلال المرحلة المقبلة بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور هشام مسعود على مديري الإدارات الفنية بالمديرية بضرورة تجميع قاعدة بيانات خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى.

وكلف مديري الإدارات بوضع برنامج تدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، والبالغ عددهم ٣٦ وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، تعمل بقوة ١٠٠١ ماكينة غسيل كلوي، وذلك لتقديم الخدمة لعدد ٣١٠٥ مريض، من خلال ٤٠٣٦٦ جلسة شهرياً، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود ٣ عيادات للغسيل البريتوني، بمستشفيات ديرب نجم، وأولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل ١٥ وحدة للغسيل الطارئ، وعدد ٧ وحدات للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام، وذلك تمهيداً لتفعيل المشروع القومي بمحافظة الشرقية، فور ورود التعليمات من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.

وأضاف أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.