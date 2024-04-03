بسبب إيران .. الاحتلال الإسرائيلي يقرر تجنيد عساكر احتياط بأنظمة الدفاع الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تجنيد جنود احتياط بأنظمة الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، "في إطار تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديدات إيران بالرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محمد رضا زاهدي، أكبر مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب نائبه، وخمسة ضباط آخرين في الحرس الثوري الإيراني، وعضو واحد في حزب الله.

وذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني محتمل على الغارة في سوريا وأن ضربة انتقامية تنطلق من الأراضي الإيرانية – بدلا من أحد وكلائها – ستتطلب ردا أكثر أهمية من الجيش الإسرائيلي.