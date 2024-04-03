انهيار وصراخ ورد على ادعاء مثير في الحلقة 24 رامز جاب من الآخر

وقع الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني: تتخض قدام المدام وتفضحنا.. فيديو

علق الفنان حمدي الميرغني فور وصوله مع زوجته إسراء عبد الفتاح على استضافته ببرنامج رامز جلال هذا العام، قائلا: "فرحت أن رامز ربنا هداه".

وسخر الفنان رامز جلال، من الفنان حمدي الميرغني بعدما فاجأه بخروجه من الشجرة قائلا: "تتخض قدام المدام وتفضحنا.. من ساعة ما اتجوزك وهو شبه علي الكسار".



رامز جلال ساخرا من إسراء عبدالفتاح: الجزمة ملفوفة لفة هدايا.. فيديو

سخر رامز جلال، من الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "الجزمة ملفوفة لفة هدايا".



وأثناء تقديم الفنان رامز جلال، سخر من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "معانا ومعاكوا الجاحدة والزوج المقهور، القادرة والمغلوب على أمره حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح".



إسراء عبدالفتاح: قاعدة في مدينة نصر عشان أكون قريبة من أهلي.. فيديو

كشفت الفنانة إسراء عبد الفتاح حقيقة تواجدهم في منزل بمدنية نصر لتكون بالقرب من عائلتها، قائلة: "قاعدين في مدينة نصر عشان أهلي".



رامز جلال لـ«حمدي الميرغني وزوجته»: أشرف عبد الباقي شكله كان عايز يخلص منكم

قالت الفنانة إسراء عبد الفتاح،: "الفنان أشرف عبد الباقي شهد على عقد الزواج"، ليسخر رامز جلال قائلا: "شكله كان عايز يخلص منكو".



رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح: الجاحدة والزوج المقهور.. فيديو

أثناء تقديم الفنان رامز جلال، سخر من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "معانا ومعاكو الجاحدة والزوج المقهور، القادرة والمغلوب على أمره حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح".



رامز جاب من الآخر| انهيار وصراخ إسراء عبد الفتاح.. فيديو

انهارت الفنانة إسراء عبدالفتاح، ودخلت في نوبة صراخ، وسقطت على الأرض في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب فزعها من كلب رامز.



مفلستوش .. إسراء ترد على ادعاء مثير من رامز يخص حمدي الميرغني

ردت الفنانة إسراء عبد الفتاح، على ادعاءات رامز جلال بأنها السبب في الديون، قائلة:"مفلستوش".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.