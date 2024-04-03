عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار وصراخ ورد على ادعاء مثير في الحلقة 24 رامز جاب من الآخر

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقع الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

txt

عيب.. فشل مقلب الكالون في السيفون لأول مرة ورامز جلال يتدخل

txt

كسور وبهدلة ومبلغ مالي| تفاصيل كارثية في أزمة سمية الخشاب وعبد الناصر زيدان مع رامز جلال

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني: تتخض قدام المدام وتفضحنا.. فيديو
علق الفنان حمدي الميرغني فور وصوله مع زوجته إسراء عبد الفتاح على استضافته ببرنامج رامز جلال هذا العام، قائلا: "فرحت أن رامز ربنا هداه".
وسخر الفنان رامز جلال، من الفنان حمدي الميرغني بعدما فاجأه بخروجه من الشجرة قائلا: "تتخض قدام المدام وتفضحنا.. من ساعة ما اتجوزك وهو شبه علي الكسار".


رامز جلال ساخرا من إسراء عبدالفتاح: الجزمة ملفوفة لفة هدايا.. فيديو
سخر  رامز جلال، من الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "الجزمة ملفوفة لفة هدايا".


وأثناء تقديم الفنان رامز جلال، سخر من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "معانا ومعاكوا الجاحدة والزوج المقهور، القادرة والمغلوب على أمره حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح".


إسراء عبدالفتاح: قاعدة في مدينة نصر عشان أكون قريبة من أهلي.. فيديو
كشفت الفنانة إسراء عبد الفتاح حقيقة تواجدهم في منزل بمدنية نصر لتكون بالقرب من عائلتها، قائلة: "قاعدين في مدينة نصر عشان أهلي".


رامز جلال لـ«حمدي الميرغني وزوجته»: أشرف عبد الباقي شكله كان عايز يخلص منكم
قالت الفنانة إسراء عبد الفتاح،: "الفنان أشرف عبد الباقي شهد على عقد الزواج"، ليسخر رامز جلال قائلا: "شكله كان عايز يخلص منكو".


رامز جلال يسخر من حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح: الجاحدة والزوج المقهور.. فيديو
أثناء تقديم الفنان رامز جلال، سخر من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، قائلا: "معانا ومعاكو الجاحدة والزوج المقهور، القادرة والمغلوب على أمره حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح".


رامز جاب من الآخر| انهيار وصراخ إسراء عبد الفتاح.. فيديو
انهارت الفنانة إسراء عبدالفتاح، ودخلت في نوبة صراخ، وسقطت على الأرض في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب فزعها من كلب رامز.


مفلستوش .. إسراء ترد على ادعاء مثير من رامز يخص حمدي الميرغني
ردت الفنانة إسراء عبد الفتاح، على ادعاءات رامز جلال بأنها السبب في الديون، قائلة:"مفلستوش".

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

رامز جلال الفنانة إسراء عبدالفتاح الفنان حمدي الميرغني الفنان رامز جلال الفنان رامز إسراء عبدالفتاح برنامج مقالب رامز جلال مقالب رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

إسبانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو

دعاء القنوت في رمضان .. كلمات رددها في صلاة الفجر والتراويح والتهجد

العالم الهولندي يصدق من جديد| سبب زلزال تايوان المدمر وتركيا.. وهزات أرضية تستمر لأسبوع

خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو

بحبها .. حسام حبيب : دي أصعب فترات حياتي | فيديو

كيف أجتهد في ليلة القدر وأنا حائض؟.. 9 أعمال لا تشمل الصوم أو مس المصحف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

طبيب يحذر من تخفيف الملابس في هذا الطقس

معلومات صادمة عن وفاة فنانة سعودية أثارت حزن السوشيال ميديا

بـ4500 ريال.. أرخص سيارة في السعودية| فرصة لا تعوض

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ