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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتقدم على زد بهدف نظيف بالشوط الأول

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي زد، بتقدم سيراميكا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز.

ونجح صديق إيجولا في تسجيل هدف سيراميكا الوحيد بعد تمريرة سحرية من الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في مباراة الجولة   الـ 17 بالدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - ابراهيم محمد - محمد توني - صامويل أمادي - فيڤور اكيم - مروان عثمان.

 

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