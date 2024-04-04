هتقضى الإجازة فين ؟| 6 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

يرتب الكثير من المواطنين فى قضاء إجازة عيد الفطر المبارك والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء بمنح العاملين بالدولة 6 أيام متواصلة.

وتستعد جميع الأسر المصرية فى الترتيب لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك والاستماع فى قضائها فى المصايف والمدن الساحلية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية .

قرار مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر المبارك.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية.

والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.