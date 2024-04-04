سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك اليوم، الخميس 4 أبريل 2024، ليبلغ سعر بيع الدولار في البنوك 47.46 جنيه بزيادة 25 قرشا، وسعر شراء 47.36 جنيه.

الدولار يقفز 25 قرشا أمام الجنيه بالبنوك اليوم

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم 47.36 جنيه لشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم 47.36 جنيه لشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك التجار الدولي cib اليوم 47.36 جنيه لشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي المصر اليوم 47.33 جنيه لشراء و47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنوك