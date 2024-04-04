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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين وحق عرب يتنافسان على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر

حق عرب
حق عرب

تمكن مسلسل حق عرب من المنافسة علي الصدارة ضمن الاعمال الرمضانية التي تعرض عبر منصة watch it . 

 

احتل مسلسل حق عرب المركز الثاني ضمن قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة في مصر ، بينما جاء في المركز الاول مسلسل الحشاشبن . 

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يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ،  وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

اما مسلسل الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

 

 

 

 

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