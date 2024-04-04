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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على سير العملية التعليمية.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، عدداً من المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة امتحانات شهر مارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في جميع المراحل الدراسية.

 

وأكد الدكتور جودة، خلال جولته، على انتظام الدراسة في 2374 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، بحضور 878 ألفًا و165 طالبًا، وذلك دون أي معوقات، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحرص وكيل المديرية على تفقد الفصول الدراسية، ومتابعة امتحانات شهر مارس، موجّهًا بممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة لجذب الطلاب وتشجيعهم على البقاء في المدرسة.

 

كما تفقد الدكتور جودة فصول مدرستي الربع الابتدائية والإعدادية التابعتين لإدارة بلطيم التعليمية، ودورات المياه، ومعامل المدرسة، وحجرة التطوير التكنولوجي، والمكتبة، حيث أدار نقاشًا مع الطلاب حول مختلف الموضوعات.

 

وأشار وكيل المديرية إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ودعم العملية التعليمية من خلال توفير جميع المستلزمات الضرورية، مؤكدًا على دور المعلمين في تنشئة جيل واعٍ ومثقف.

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الأنشطة الطلابية المتنوعة الانشطة الطلابية التطوير التكنولوجي التربية والتعليم

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