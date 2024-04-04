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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

بسكويت
بسكويت

يعد البسكويت المالح من أصناف المخبوزات الجديدة التى يمكن تجهيزها لعيد الفطر وتقديمها للأسرة والضيوف حيث أنه من الأنواع غير التقليدية ولا تتقنها جميع السيدات.

نعرض لكم طريقة عمل البسكويت المالح من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير البسكويت المالح:
1 كوب ونصف الكوب دقيق منخول
ملعقة كبيرة سكر بودره
2 ملعقة كبيرة زبدة لينة
ربع كوب لبن
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ملح للوجه
بيضة
ملح للوجه

بسكويت مالح
بسكويت مالح

طريقة عمل البسكويت المالح 

* ضعي الدقيق والسكر والملح والبيكنج باودر فى بولة كبيرة واعجنيهم جيدا ثم ضيفي الزبدة واللبن وقلبيهم جيدا.
* إفردى عجينة البسكويت بالنشابة ورشيها بالدقيق ثم شكلي العجينة ورصيها فى صينية مدهونة سمنة ورشى الوجه بالملح وادخليها فرن ساخن.
 

البسكويت المالح طريقة عمل البسكويت طريقة عمل البسكويت المالح الشيف نجلاء الشرشابى نجلاء الشرشابي

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ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

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