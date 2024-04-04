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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر قبل صدور بيانات الوظائف في أمريكا

صدى البلد

استقر الدولار دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.
              
هذا وظل الين الياباني حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية بسبب احتمالات تدخل السلطات، ولم يشهد تحركاً يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع.


هذا وأدلى باول بتصريحات متوازنة أشار فيها إلى أن صناع السياسات سيتخذون قراراتهم في ضوء البيانات الاقتصادية، وركز المتعاملون على وجهة نظره بأن البيانات الأخيرة لم تغير النظرة. 
 
وارتفع اليورو بـ 0.6% الليلة الماضية، وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار، وجاء التضخم الأوروبي أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة الأوروبية في يونيو.

وسجل الإسترليني مستوى 1.2645 دولار، وهو أيضا متوسط النطاق الذي يتحرك فيه منذ ديسمبر.


واخترق الدولار الأسترالي المتوسط الذي يتحرك فيه منذ 200 يوم، ووصل إلى 0.6568 دولار أميركي، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.7% لما فوق 0.60 دولار، ووصل في أحدث تداول إلى 0.6013 دولار.

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