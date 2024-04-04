عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهمة مفاجئة لـ ميسي في أمريكا .. ما السبب؟

صدى البلد

اتُهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بإثارة الشغب خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2/1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال الكونكاكاف، فجر الخميس.

ووفقًا لقناة "فوكس سبورتس" الأمريكية، فإن ميسي وزملاءه ذهبوا بعد المباراة للاعتراض على قرارات حكم اللقاء، وتشاجروا مع اللاعبين البدلاء بصفوف الفريق المكسيكي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن سبب الشجار كان غضب لاعبي إنتر ميامي من اتهامات تانو أورتيز مدرب الفريق المكسيكي للحكام بمجاملة النادي الأمريكي بسبب النجم ليونيل ميسي.

من جهة أخرى، يواجه نادي برشلونة الإسباني عقبة كبيرة في حسم التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

خفاش خلص على كولا .. الأم المكلومة تكشف تفاصيل جريمة رمضان ..فيديو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: البدعة التي تؤدي لمخالفة الشريعة مرفوضة

المفتي: كعك العيد وغيره من الحلوى بدعة حسنة ومن العادات الطيبة والمحببة

اذكروا الله يذكركم.. أحمد عمر هاشم يوضح فضل الذكر

وشي باظ وحياتي اتدمرت.. القصة الكاملة لتشوه وجه المطرب الشعبي شواحة.. تفاصيل

البابا تواضروس يهنئ سفير مصر الجديد في إسبانيا بمنصبه

سرايا القدس تحذر : المساس بالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

دايما بتأجل وبتكسل .. حيل فعالة للتخلص من التسويف

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

فيديو

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ