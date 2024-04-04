تهمة مفاجئة لـ ميسي في أمريكا .. ما السبب؟

اتُهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بإثارة الشغب خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2/1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال الكونكاكاف، فجر الخميس.

ووفقًا لقناة "فوكس سبورتس" الأمريكية، فإن ميسي وزملاءه ذهبوا بعد المباراة للاعتراض على قرارات حكم اللقاء، وتشاجروا مع اللاعبين البدلاء بصفوف الفريق المكسيكي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن سبب الشجار كان غضب لاعبي إنتر ميامي من اتهامات تانو أورتيز مدرب الفريق المكسيكي للحكام بمجاملة النادي الأمريكي بسبب النجم ليونيل ميسي.

من جهة أخرى، يواجه نادي برشلونة الإسباني عقبة كبيرة في حسم التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.