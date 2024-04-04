أخبار السيارات| أسعار ميكروباص تويوتا هاى إس الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس.. علامات تدل على تلف علبة البيئة بالسيارة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتواجدت تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات ذات مميزات تكنلوجية متطورة من ضمنها ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد .

كشفت شركة أبارث عن طرازها الجديد فيات 600e الكهربائية ، وذلك بسبب مناسبة الاحتفالات بعيد ميلادها الخامس والسبعين، وتنتمي فيات 600e لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

علبة البيئة بالسيارات تعمل علي معالجة وتحويل الغازات الضارة الناتجة عن عملية الاحتراق داخل محرك السيارة إلى غازات أقل ضرر على الصحة والبيئة.

انتشر مقطع فيديو لشاب كويتي علي السوشيال ميديا يوضح محاولة قيادة سيارة تويوتا FJ Cruiser علي الماء ولكنة تعرض الي حادث وقع علي شاطئ أبو الحصانية بدولة الكويت .

كشفت شركة جيلي الصينية عن طرازها الجديد جيلي بريفيس موديل 2024 ، وتنتمي بريفيس لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم انيق وعصري ، وجاءه جيلي بريفيس لتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها تويوتا كامري.