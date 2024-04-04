صلاح عبد الله: النقاب كتلة سواد مش زي إسلامي وأرفض بناتي يلبسوه

أكد الفنان صلاح عبد الله، رفضه لفكرة النقابة أو ارتداء بناته النقابة وتفضيله الحجاب والاحتشام فقط، قائلا: "حتى اللحظة دي يعنى ايه مقدرش أميز راجل عن ست ولا أخد بالي اللي دخل بيتي راجل ولا ست والحاجات دي بتعمل حساسية ومشاكل مع المتعصبين وناس تشتم لكن احنا تعودنا عليها".

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، "قناعتي النقاب هو كتلة السواد مش زي إسلامي ولو بنت من بناتي قالت لى عايزة تتنقب هتبقى صعبة قوي وهرفض ولو عملت كده هحاول اقنعها لكن لو في إصرار ارتداءه هتبقى مشكلة".

واستكمل صلاح عبد الله : فكرة النقاب بالنسبة لى لبناتي مشكلة وممكن تتحجب وأنا مش مربي بناتي على كده في التزام واحتشام وولدتهم أيضا إنما بحرية مش فرض وانا مؤمن بالحرية".