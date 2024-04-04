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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف توزع 30 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بـ 6 محافظات

الأوقاف توزع 30 طن
الأوقاف توزع 30 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية ، اليوم الخميس 4 أبريل 2024م تسليم 30 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات البحيرة والإسكندرية والمنوفية وسوهاج والغربية وجنوب سيناء؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات.

الأوقاف توزع 30 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام

من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 8 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسكندرية، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنوفية، و8 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف سوهاج، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الغربية، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف جنوب سيناء.

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جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 174 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 122 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.

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