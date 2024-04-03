بحضور محافظ القاهرة.. مسجد السيدة زينب يستقبل آخر جمعة في رمضان 2024

يستقبل مسجد السيدة زينب رضي الله عنها صلاة آخر جمعة في رمضان 2024، وذلك في حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مسجد السيدة زينب يستقبل آخر جمعة في رمضان 2024

وشهدت الجمعة الماضية افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد التطوير والترميم الذي شهده المسجد ضمن عناية الدولة بمساجد آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره، حيث تم استقبال المصلين فيه لأداء أول صلاة جمعة بعد تطوير المسجد.

وأشاد وزير الأوقاف، بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موجها التحية والشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسة سيادته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل) ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.